Course à la chefferie

Christine Fréchette, candidate à la chefferie de la Coalition avenir Québec (CAQ), a tenu un rassemblement militant à Boucherville en fin de semaine.
Écoutez la chroniqueuse et animatrice Nathalie Normandeau en discuter lundi au micro de Philippe Cantin.
«Elle tente vraiment de se démarquer non seulement de son adversaire, mais aussi du parti politique dont elle est membre. Il semble y avoir, selon ses dires, un effet Fréchette. Elle parle de mouvement sur le terrain allant au-delà de ses espérances. Si Christine Fréchette contribue au renouveau de la CAQ, c'est la question, selon moi.»