 Aller au contenu
Sports
Filosa en rafale

Jeux de Milan: le Canada ajoute une troisième médaille à sa récolte

par 98.5 Sports

0:00
11:32

Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 10 février 2026 21:31

Avec

Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
Louis Jean
Louis Jean
Jeux de Milan: le Canada ajoute une troisième médaille à sa récolte
Jeremy Filosa / Cogeco Média

La journée de mardi a été fort occupée en actualités sportives avec les Jeux de Milan.

Le Canada a obtenu une troisième médaille, cette fois en patinage de vitesse courte piste lors de l'épreuve de relais mixte.

En ski acrobatique, Mikaël Kingsbury et Julien Viel se sont qualifiés pour la finale.

L'équipe canadienne de hockey junior a quant à elle subi une cinglante défaite de 5 à 0 face aux Américaines.

Écoutez le segment Filosa en rafale avec Jeremy Filosa, journaliste pour Cogeco Nouvelles, qui fait le point sur les nouvelles sportives de la journée à Bonsoir les sportifs. 

Il souligne aussi la valeur du CF Montréal qui a chuté de 4%, des blessures au sein des Blue Jays de Toronto et des nouvelles signatures au sein des Alouettes de Montréal. 

Vous aimerez aussi

Hockey mineur: un geste «sale et disgracieux» dénoncé par Joé Juneau
Le Québec maintenant
Hockey mineur: un geste «sale et disgracieux» dénoncé par Joé Juneau
0:00
3:55
Ne pas être aux jeux: «Ça m'a fait un petit pincement au coeur» -Charles Hamelin
Bonsoir les sportifs
Ne pas être aux jeux: «Ça m'a fait un petit pincement au coeur» -Charles Hamelin
0:00
17:47

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Bonsoir les sportifs

Voir tout
Ne pas être aux jeux: «Ça m'a fait un petit pincement au coeur» -Charles Hamelin
Rattrapage
Il en a vaincu cinq
Ne pas être aux jeux: «Ça m'a fait un petit pincement au coeur» -Charles Hamelin
«Je suis très inquiète de la blessure de Marie-Philip Poulin, elle a une importance capitale pour l'équipe»
Rattrapage
Jeux de Milan
«Je suis très inquiète de la blessure de Marie-Philip Poulin, elle a une importance capitale pour l'équipe»
Jeux de Milan: une deuxième médaille pour le Canada
Rattrapage
Filosa en rafale
Jeux de Milan: une deuxième médaille pour le Canada
Bennedict Mathurin quitte les Pacers: du mouvement dans la NBA
Rattrapage
Basketball
Bennedict Mathurin quitte les Pacers: du mouvement dans la NBA
Expansion dans la LNH: Québec au sommet des préférences des joueurs
Rattrapage
Filosa en rafale
Expansion dans la LNH: Québec au sommet des préférences des joueurs
La perception des Canadiens vue de l'extérieur du marché francophone
Rattrapage
Journalistes de l'étranger et du marché anglophone
La perception des Canadiens vue de l'extérieur du marché francophone
«C'est une victoire de caractère» -Martin St-Louis
Rattrapage
Victoire de 4 à 2
«C'est une victoire de caractère» -Martin St-Louis
«Il faut rendre crédit aux Canadiens pour la façon dont ils ont joué»
Rattrapage
Après-match Canadiens-Sabres
«Il faut rendre crédit aux Canadiens pour la façon dont ils ont joué»
Le bateau des Maple Leafs prend sérieusement l'eau
Rattrapage
À huit points d'une place en séries
Le bateau des Maple Leafs prend sérieusement l'eau
Carson Soucy passe des Rangers aux Islanders de New York
Rattrapage
Filosa en rafale
Carson Soucy passe des Rangers aux Islanders de New York
Les Canadiens intéressés par Nazem Kadri et Blake Coleman?
Rattrapage
Rumeurs
Les Canadiens intéressés par Nazem Kadri et Blake Coleman?
Kirby Dach de retour, mais au sein de quel trio?
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Kirby Dach de retour, mais au sein de quel trio?
«On est résilient et c'est ce qui m'impressionne de notre groupe»
Rattrapage
Le hockey des Canadiens
«On est résilient et c'est ce qui m'impressionne de notre groupe»
«T'es content de ramasser deux points, mais t'es pas content de la façon»
Rattrapage
Après-match Canadiens-Sénateurs
«T'es content de ramasser deux points, mais t'es pas content de la façon»