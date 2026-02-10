La journée de mardi a été fort occupée en actualités sportives avec les Jeux de Milan.

Le Canada a obtenu une troisième médaille, cette fois en patinage de vitesse courte piste lors de l'épreuve de relais mixte.

En ski acrobatique, Mikaël Kingsbury et Julien Viel se sont qualifiés pour la finale.

L'équipe canadienne de hockey junior a quant à elle subi une cinglante défaite de 5 à 0 face aux Américaines.

Écoutez le segment Filosa en rafale avec Jeremy Filosa, journaliste pour Cogeco Nouvelles, qui fait le point sur les nouvelles sportives de la journée à Bonsoir les sportifs.

Il souligne aussi la valeur du CF Montréal qui a chuté de 4%, des blessures au sein des Blue Jays de Toronto et des nouvelles signatures au sein des Alouettes de Montréal.