Filosa en rafale

Le Canada a obtenu sa deuxième médaille lors des Jeux de Milan. La skieuse Megan Oldham est arrivée troisième lors de l'épreuve de ski alpin style libre.

L'équipe canadienne de hockey féminin a également vaincu lundi la Tchéquie par la marque de 5 à 1. Ce qui retient toutefois l'attention est la possible blessure de la capitaine Marie-Philip Poulin.

En patinage artistique, Piper Gilles et Paul Poirier se sont classés troisièmes lors des qualifications pour la danse rythmée. Au curling mixte, le Canada a été éliminé du tournoi et au patinage de vitesse 1 000 mètres, la canadienne Béatrice Lamarche a raté le podium de peu, arrivant cinquième.

