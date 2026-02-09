 Aller au contenu
Sports
Filosa en rafale

Jeux de Milan: une deuxième médaille pour le Canada

par 98.5 Sports

0:00
14:08

Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 9 février 2026 21:36

Avec

Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
Louis Jean
Louis Jean
Jeux de Milan: une deuxième médaille pour le Canada
Jeremy Filosa / Cogeco Média

Le Canada a obtenu sa deuxième médaille lors des Jeux de Milan. La skieuse Megan Oldham est arrivée troisième lors de l'épreuve de ski alpin style libre.

L'équipe canadienne de hockey féminin a également vaincu lundi la Tchéquie par la marque de 5 à 1. Ce qui retient toutefois l'attention est la possible blessure de la capitaine Marie-Philip Poulin.

En patinage artistique, Piper Gilles et Paul Poirier se sont classés troisièmes lors des qualifications pour la danse rythmée. Au curling mixte, le Canada a été éliminé du tournoi et au patinage de vitesse 1 000 mètres, la canadienne Béatrice Lamarche a raté le podium de peu, arrivant cinquième.

Écoutez Jeremy Filosa qui résume l'actualité sportive lors de son segment Filosa en rafale au micro de Louis Jean à l'émission Bonsoir les sportifs.

Le journaliste sportif parle également des enjeux avec les médailles, de l'entraînement de l'équipe canadienne de hockey masculin, de la cause de Gavin McKenna, du Super Bowl et du CF Montréal.

Vous aimerez aussi

«Plusieurs doutaient de cette équipe, mais elle parvient à surprendre»
Le Québec maintenant
«Plusieurs doutaient de cette équipe, mais elle parvient à surprendre»
0:00
8:32
La belle histoire de Stevenson Savart, le fondeur d'Haïti
Lagacé le matin
La belle histoire de Stevenson Savart, le fondeur d'Haïti
0:00
5:25

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Bonsoir les sportifs

Voir tout
«Je suis très inquiète de la blessure de Marie-Philip Poulin, elle a une importance capitale pour l'équipe»
Rattrapage
Jeux de Milan
«Je suis très inquiète de la blessure de Marie-Philip Poulin, elle a une importance capitale pour l'équipe»
Bennedict Mathurin quitte les Pacers: du mouvement dans la NBA
Rattrapage
Basketball
Bennedict Mathurin quitte les Pacers: du mouvement dans la NBA
Expansion dans la LNH: Québec au sommet des préférences des joueurs
Rattrapage
Filosa en rafale
Expansion dans la LNH: Québec au sommet des préférences des joueurs
La perception des Canadiens vue de l'extérieur du marché francophone
Rattrapage
Journalistes de l'étranger et du marché anglophone
La perception des Canadiens vue de l'extérieur du marché francophone
«C'est une victoire de caractère» -Martin St-Louis
Rattrapage
Victoire de 4 à 2
«C'est une victoire de caractère» -Martin St-Louis
«Il faut rendre crédit aux Canadiens pour la façon dont ils ont joué»
Rattrapage
Après-match Canadiens-Sabres
«Il faut rendre crédit aux Canadiens pour la façon dont ils ont joué»
Le bateau des Maple Leafs prend sérieusement l'eau
Rattrapage
À huit points d'une place en séries
Le bateau des Maple Leafs prend sérieusement l'eau
Carson Soucy passe des Rangers aux Islanders de New York
Rattrapage
Filosa en rafale
Carson Soucy passe des Rangers aux Islanders de New York
Les Canadiens intéressés par Nazem Kadri et Blake Coleman?
Rattrapage
Rumeurs
Les Canadiens intéressés par Nazem Kadri et Blake Coleman?
Kirby Dach de retour, mais au sein de quel trio?
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Kirby Dach de retour, mais au sein de quel trio?
«On est résilient et c'est ce qui m'impressionne de notre groupe»
Rattrapage
Le hockey des Canadiens
«On est résilient et c'est ce qui m'impressionne de notre groupe»
«T'es content de ramasser deux points, mais t'es pas content de la façon»
Rattrapage
Après-match Canadiens-Sénateurs
«T'es content de ramasser deux points, mais t'es pas content de la façon»
«Je me sens plus près de la maison» -Alexandre Texier
Rattrapage
Deux années de plus à Montréal
«Je me sens plus près de la maison» -Alexandre Texier
Le bilan de mi-saison de Kent Hughes monopolise l'attention
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Le bilan de mi-saison de Kent Hughes monopolise l'attention