Action à l'UNESCO pour la culture québécoise

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture du Québec, a convaincu une majorité de pays à l’UNESCO d’actualiser la convention de 2005 sur la diversité culturelle, en intégrant les nouvelles technologies et les GAFAM.
Écoutez le chroniqueur Biz discuter des actions de ce ministre, lundi, au micro de Philippe Cantin.
«C'est un beau travail du ministre. Donc, il faut le dire, Mathieu Lacombe est peut être l'un des meilleurs ministres de la CAQ de ce mandat-là. Il a été efficace, discret, diplomate. Il a livré les résultats concrets à la maison comme à l'international, et ceci dans un gouvernement qui est pas mal à la dérive en ce moment.»