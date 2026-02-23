 Aller au contenu
Mort du baron de la drogue Nemesio Oseguera

Pagaille au Mexique : «On anticipe un redoux, mais il faut rester vigilant»

Pagaille au Mexique : «On anticipe un redoux, mais il faut rester vigilant»
C’est la pagaille au Mexique depuis la mort du baron de la drogue Nemesio Oseguera, connu sous le nom de El Mencho, chef du cartel Jalisco Nouvelle Génération, dimanche.

Ce dernier a perdu la vie lors de son transport à l’hôpital, après avoir été blessé durant une attaque dans le cadre d'une opération de l’armée mexicaine. 

Depuis, des membres du crime organisé multiplient les gestes de violence, notamment en mettant le feu à des voitures et des commerces ou en bloquant des routes.

Plusieurs villes du pays sont devenues de réels terrains de guerre, dont la région touristique Puerto Vallarta, où se trouvent de nombreux Québécois qui craignent pour leur sécurité. 

Écoutez Christopher Skeete, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, et Yvues Boutin, ancien réalisateur de Radio-Canada qui est présentement au Mexique, brosser le portrait de la situation, lundi, au micro de Philippe Cantin.

«Je pense que le chiffre officiel de Canadiens sur place, c'est 26 000. La situation, elle est fluide et en mouvement. On anticipe un redoux, mais il n'y a rien de garanti dans la vie. Donc, il faut rester vigilant et rester à la maison le plus possible. Pour ce qui est des voyages, le niveau de risque est différent d'une personne à l'autre. J'invite les personnes à jauger leur tolérance au risque, mais c'est une décision qui relève de chaque personne.»

Christopher Skeete

