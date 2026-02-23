Gastronomie

Le chef étoilé Michelin à New York, Hugue Dufour, est revenu au Québec l'an dernier pour ouvrir - en mai prochain - Le Relais des Florent, à Baie-Saint-Paul, en partenariat avec la famille Migneron.

Et il prendra part aussi à la prochaine édition de Montréal en lumière.

Écoutez Hugue Dufour en compagnie de Catherine Beauchamp, Philippe Cantin et Biz, à l'émission Le Québec maintenant.

Dufour évoque son parcours entre Montréal, New York et Charlevoix, son attachement au terroir québécois et sa participation à Montréal en lumière;

Il propose une cuisine axée sur les produits locaux, notamment poissons et fruits de mer, lors d’un événement au restaurant Molenne.