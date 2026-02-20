L'accent québécois ridiculisé dans les fichiers

Dans les millions de documents qui ont été dévoilés dans l'affaire Epstein, certains d'entre eux font référence au Québec et à son accent.

Les interlocuteurs d'Epstein, dont un hôtelier de la Colombie-Britannique originaire de la France, ont des mots très durs à l'endroit du français québécois.

Ces découvertes dans les fichiers Epstein font écho à un mouvement dénigrant la parlure québécoise, particulièrement actif sur les réseaux sociaux.

Écoutez le chroniqueur Biz raconter l'histoire du français québécois et ses nombreuses variantes, vendredi, au micro de Philippe Cantin.