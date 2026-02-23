C’est la pagaille au Mexique depuis la mort du baron de la drogue Nemesio Oseguera, connu sous le nom de El Mencho, chef du cartel Jalisco Nouvelle Génération, dimanche.

Ce dernier a perdu la vie lors de son transport à l’hôpital, après avoir été blessé durant une attaque dans le cadre d'une opération de l’armée mexicaine.

Depuis, des membres du crime organisé multiplient les gestes de violence, notamment en mettant le feu à des voitures et des commerces ou en bloquant des routes.

Plus de 2500 soldats mexicains ont été déployés dans l’ouest du Mexique pour assurer la sécurité.

