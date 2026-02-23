 Aller au contenu
Société
Mort du baron de la drogue Nemesio Oseguera

«L'emprise du cartel de Jalisco Nouvelle Génération était vraiment très forte»

«L'emprise du cartel de Jalisco Nouvelle Génération était vraiment très forte»
Un soldat dégage un barrage routier sur une route menant à Tapalpa, au Mexique, le lundi 23 février 2026, au lendemain de la mort par l'armée mexicaine du chef du cartel de Jalisco Nouvelle Génération, Nemesio Oseguera Cervantes, alias «El Mencho». / (AP Photo/Marco Ugarte)

C’est la pagaille au Mexique depuis la mort du baron de la drogue Nemesio Oseguera, connu sous le nom de El Mencho, chef du cartel Jalisco Nouvelle Génération, dimanche.

Ce dernier a perdu la vie lors de son transport à l’hôpital, après avoir été blessé durant une attaque dans le cadre d'une opération de l’armée mexicaine. 

Depuis, des membres du crime organisé multiplient les gestes de violence, notamment en mettant le feu à des voitures et des commerces ou en bloquant des routes. 

Plus de 2500 soldats mexicains ont été déployés dans l’ouest du Mexique pour assurer la sécurité.

Écoutez Laurence Cuvillier, Correspondante pour France 24, à Mexico, brosser le portrait de la situation, lundi, au micro de Philippe Cantin. 

«Au moment où on se parle, c'est quand même bien rentré dans la normale, même si dix États sur 32 ont fermé les écoles ce lundi par mesure de précaution. Mais rien à voir avec le chaos qui a régné ce dimanche. Les forces de l'ordre mexicaines ont été saturées et ne savaient vraiment plus où donner de la tête. C'est là qu'on a vu que l'emprise territoriale du cartel de Jalisco Nouvelle Génération était vraiment très forte.»

Laurence Cuvillier

