Le Québec a perdu samedi l'un de ses plus grands acteurs : Raymond Bouchard nous a quittés à 80 ans.

De La Florida à La Grande Séduction, retour sur le parcours d'un homme qui a marqué notre écran.

Écoutez l'hommage à Raymond Bouchard et la chronique culturelle de Catherine Beauchamp, lundi à Le Québec maintenant avec Philippe Cantin.

Pour honorer sa mémoire et sa carrière prolifique, Radio-Canada diffusera un documentaire hommage ce soir à 20 h, également disponible sur ICI TOU.TV.