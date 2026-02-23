 Aller au contenu
Décès de Raymond Bouchard, Lily Collins au cinéma et les Kennedy sur Disney+

le 23 février 2026

Décès de Raymond Bouchard, Lily Collins au cinéma et les Kennedy sur Disney+
La chronique culturelle de Catherine Beauchamp / Cogeco Média

Le Québec a perdu samedi l'un de ses plus grands acteurs : Raymond Bouchard nous a quittés à 80 ans.

De La Florida à La Grande Séduction, retour sur le parcours d'un homme qui a marqué notre écran.

Écoutez l'hommage à Raymond Bouchard et la chronique culturelle de Catherine Beauchamp, lundi à Le Québec maintenant avec Philippe Cantin.

Pour honorer sa mémoire et sa carrière prolifique, Radio-Canada diffusera un documentaire hommage ce soir à 20 h, également disponible sur ICI TOU.TV.

Autres sujets abordés : 

  • Lily Collins a été choisie pour prêter ses traits à l'icône Audrey Hepburn au cinéma 
  • American Love Story : La nouvelle série sur Disney+ explore la romance tragique entre John F. Kennedy Jr. et Carolyn Bessette, avec Naomi Watts dans le rôle de Jackie Kennedy.

