Le Québec a perdu samedi l'un de ses plus grands acteurs : Raymond Bouchard nous a quittés à 80 ans.
De La Florida à La Grande Séduction, retour sur le parcours d'un homme qui a marqué notre écran.
Écoutez l'hommage à Raymond Bouchard et la chronique culturelle de Catherine Beauchamp, lundi à Le Québec maintenant avec Philippe Cantin.
Pour honorer sa mémoire et sa carrière prolifique, Radio-Canada diffusera un documentaire hommage ce soir à 20 h, également disponible sur ICI TOU.TV.
Autres sujets abordés :
- Lily Collins a été choisie pour prêter ses traits à l'icône Audrey Hepburn au cinéma
- American Love Story : La nouvelle série sur Disney+ explore la romance tragique entre John F. Kennedy Jr. et Carolyn Bessette, avec Naomi Watts dans le rôle de Jackie Kennedy.