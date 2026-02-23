 Aller au contenu
Violence au Mexique

L'armée contre les cartels: «C'était irrespirable à Puerto Vallarta»

le 23 février 2026

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
L'armée contre les cartels: «C'était irrespirable à Puerto Vallarta»
Un camion calciné bloque une route le lendemain de la mort, à Guadalajara, au Mexique, du chef du cartel de Jalisco Nouvelle Génération, Nemesio Oseguera Cervantes, alias «El Mencho», tué par l'armée mexicaine le lundi 23 février 2026. / (AP Photo/Marco Ugarte)

Témoin direct de la violence éclatant dans l'État du Jalisco, une touriste québécoise, Isabelle Archambault, décrit le chaos semé par les cartels à Puerto Vallarta.

Entre les incendies de véhicules et la paralysie des transports aériens par les grandes agences canadiennes, elle dresse le portrait d'une région sous l'emprise du crime organisé et de la corruption.

Écoutez Isabelle Archambault faire le point sur sa situation au Mexique, lundi à La commission avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Le plan, c'est un jour à la fois présentement, parce que je sais pas quand, je vais pouvoir sortir d'ici.

Isabelle Archambault - en voyage au Mexique

Autres sujets abordés :

  • Fermeture du port de Yelapa et attaques ciblées contre les aéroports de Puerto Vallarta et Guadalajara;
  • Annulation massive des vols par les transporteurs WestJet, Air Canada et Air Transat.

