Violence au Mexique

Témoin direct de la violence éclatant dans l'État du Jalisco, une touriste québécoise, Isabelle Archambault, décrit le chaos semé par les cartels à Puerto Vallarta.

Entre les incendies de véhicules et la paralysie des transports aériens par les grandes agences canadiennes, elle dresse le portrait d'une région sous l'emprise du crime organisé et de la corruption.

Écoutez Isabelle Archambault faire le point sur sa situation au Mexique, lundi à La commission avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.