Si elle gagne la couse à la chefferie

Christine Fréchette, candidate à la chefferie de la Coalition avenir Québec (CAQ), a tenu un rassemblement militant à Boucherville, samedi, affirmant vouloir, comme femme d'État, être reconnue pour ses résultats plutôt que pour ses coups d'éclat et ses sautes d'humeur.

Avait-elle quelqu'un en tête en faisant cette déclaration?

Écoutez Christine Fréchette, candidate à la chefferie de la Coalition avenir Québec (CAQ), au micro de Philippe Cantin.

«D'abord et avant tout, je pense que les gens veulent qu'on soit efficace dans nos mesures, puis qu'on se révèle par les résultats qu'on obtient. J'ai été mise à l'épreuve, je dirais, assez rapidement, quand je suis arrivée à l'immigration. Il y avait le chemin Roxham qui était sur toutes les lèvres, l'objet d'attention de toute part. Et puis c'est un dossier qu'on a réussi à régler en dedans de trois, quatre mois avec le fédéral, avec un partenariat avec eux pour faire en sorte de mettre fin à ce passage-là.»