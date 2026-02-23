Le président américain Donald Trump ne décolère pas après la décision de la Cour suprême des États-Unis de vendredi qui a limité ses pouvoirs sur les tarifs.
Écoutez l'analyste de la spécialiste politique des États-Unis Valérie Beaudoin à ce sujet au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Donald Trump ne décolère pas. Il ne digère pas la décision de la Cour suprême de vendredi sur les tarifs;
- À la veille du discours sur l’État de l’union, le président Trump continue sa dégringolade dans les sondages;
- Une autre arrestation en parallèle avec le dossier Epstein. Et encore fois, c’est en Angleterre;
- Les célébrations américaines après avoir gagné la médaille d’or en hockey masculin font réagir. Pourquoi le directeur du FBI était dans le vestiaire avec les joueurs? Et que dire de l’appel du président.