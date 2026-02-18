Aménagement urbain

Après les nids-de-poule, la gestion des trottoirs glacés devient la principale source de frustration des Montréalais.

Pour l'hiver 2025-2026, la Ville a reçu 2 735 plaintes liées au déneigement, contre seulement 945 l'année précédente.

Entre l'usure des équipements municipaux et les cycles de gel-dégel, Louis Martin de Piétons Québec propose des solutions structurelles: repenser les entrées charretières pour offrir des trottoirs plats et continus.

Pour les aînés, une chute sur une pente glacée n'est pas qu'un incident banal, c'est souvent le début d'une hospitalisation coûteuse et d'une perte d'autonomie irréversible.

Écoutez Louis Martin, conseiller aménagement chez Piétons Québec, mercredi à La commission.