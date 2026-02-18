 Aller au contenu
Politique municipale
Aménagement urbain

Trottoirs glacés à Montréal: les plaintes au 311 explosent de 190%

le 18 février 2026 12:40

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Trottoirs glacés à Montréal: les plaintes au 311 explosent de 190%
La commission / Cogeco Média

Après les nids-de-poule, la gestion des trottoirs glacés devient la principale source de frustration des Montréalais.

Pour l'hiver 2025-2026, la Ville a reçu 2 735 plaintes liées au déneigement, contre seulement 945 l'année précédente.

Entre l'usure des équipements municipaux et les cycles de gel-dégel, Louis Martin de Piétons Québec propose des solutions structurelles: repenser les entrées charretières pour offrir des trottoirs plats et continus.

Pour les aînés, une chute sur une pente glacée n'est pas qu'un incident banal, c'est souvent le début d'une hospitalisation coûteuse et d'une perte d'autonomie irréversible. 

Écoutez Louis Martin, conseiller aménagement chez Piétons Québec, mercredi à La commission

«On ne peut pas laisser les citoyens marcher sans être en sécurité sur les trottoirs glacés comme ça. [...] Au Québec, ça fait plus de 100 ans qu'on aménage pour l'automobile : nos fameuses entrées charretières créent des pentes dangereuses où l'on constate beaucoup de chutes.»

Louis Martin

