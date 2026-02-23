Fin des Jeux d'hiver

Le rideau est tombé sur les Jeux d’hiver de Milan-Cortina. La cérémonie de clôture, célébrée dimanche, a mis un terme à deux semaines de compétitions intenses qui se sont conclues avec une finale enlevante au hockey entre le Canada et les États-Unis.

Luc Ferrandez exprime quelques bémols par rapport à ces Jeux, notamment en ce qui a trait à la couverture médiatique francophone, gâchée par une surabondance de publicités, et le manque d'enthousiasme des Italiens envers l'événement.

Les Commissaires reviennent également sur le match de la médaille d'or, marqué à la fois par la domination et la malchance de l'équipe canadienne qui a subi une défaite déchirante en période de prolongation.

Écoutez la discussion entre Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, lundi, en ouverture de l'émission La commission.