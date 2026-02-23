 Aller au contenu
Sports
Fin des Jeux d'hiver

«Milan ne s'est pas enflammée pour les Jeux» -Luc Ferrandez

par 98.5

0:00
7:07

Entendu dans

La commission

le 23 février 2026 12:25

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«Milan ne s'est pas enflammée pour les Jeux» -Luc Ferrandez
La commission / Cogeco Média

Le rideau est tombé sur les Jeux d’hiver de Milan-Cortina. La cérémonie de clôture, célébrée dimanche, a mis un terme à deux semaines de compétitions intenses qui se sont conclues avec une finale enlevante au hockey entre le Canada et les États-Unis.

Luc Ferrandez exprime quelques bémols par rapport à ces Jeux, notamment en ce qui a trait à la couverture médiatique francophone, gâchée par une surabondance de publicités, et le manque d'enthousiasme des Italiens envers l'événement. 

Les Commissaires reviennent également sur le match de la médaille d'or, marqué à la fois par la domination et la malchance de l'équipe canadienne qui a subi une défaite déchirante en période de prolongation.

Écoutez la discussion entre Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, lundi, en ouverture de l'émission La commission.

Vous aimerez aussi

Canada-Finlande: «Ça m'a un peu rappelé la Série du siècle 1972» -Serge Savard
Le Québec maintenant
Canada-Finlande: «Ça m'a un peu rappelé la Série du siècle 1972» -Serge Savard
0:00
6:02
«L'Australien ne devait pas finir 1er, ni 2e, et 3e, encore, c'est débattable»
Les amateurs de sports
«L'Australien ne devait pas finir 1er, ni 2e, et 3e, encore, c'est débattable»
0:00
1:21:06

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Hausse des dons d'organes: «La campagne de sensibilisation, ça a un impact»
Rattrapage
Augmentation de 20% entre 2014 et 2024
Hausse des dons d'organes: «La campagne de sensibilisation, ça a un impact»
Maxi prend de l'expansion et c'est le retour des athlètes québécois
Rattrapage
Les bonnes nouvelles du jour
Maxi prend de l'expansion et c'est le retour des athlètes québécois
Une taxe touristique pour sauver Tadoussac?
Rattrapage
Nouvelles redevances locales
Une taxe touristique pour sauver Tadoussac?
Ouverts 6h à 21h: «Je pense que ça peut être bien pour les entreprises»
Rattrapage
Projet pilote passé par la CAQ
Ouverts 6h à 21h: «Je pense que ça peut être bien pour les entreprises»
Luc Provençal estime que les Montréalais ont influencé le tracé du 3e lien
Rattrapage
Nouvelles en rafales
Luc Provençal estime que les Montréalais ont influencé le tracé du 3e lien
Ukraine-Russie: 4 ans de guerre et une impasse sanglante
Rattrapage
6 millions d'Ukrainiens ont fui leur pays
Ukraine-Russie: 4 ans de guerre et une impasse sanglante
Imposition au Québec: 72% de l'impôt payé par 12% de la population
Rattrapage
Chiffres surprenants
Imposition au Québec: 72% de l'impôt payé par 12% de la population
Surveillance au travail: jusqu'où votre employeur peut-il aller?
Rattrapage
Productivité des employés
Surveillance au travail: jusqu'où votre employeur peut-il aller?
Nouveau sondage: 64% des Américains sont toujours contre les tarifs
Rattrapage
75% des Républicains en faveur
Nouveau sondage: 64% des Américains sont toujours contre les tarifs
Performances aux Jeux de Milan: «C'est un six sur dix pour le Canada»
Rattrapage
Loin des attentes du Comité olympique canadien
Performances aux Jeux de Milan: «C'est un six sur dix pour le Canada»
Les compressions budgétaires inquiètent le personnel carcéral
Rattrapage
Des coupures de 130 millions $ à Ottawa
Les compressions budgétaires inquiètent le personnel carcéral
L'armée contre les cartels: «C'était irrespirable à Puerto Vallarta»
Rattrapage
Violence au Mexique
L'armée contre les cartels: «C'était irrespirable à Puerto Vallarta»
L’avortement, Trump et des médailles
Rattrapage
La bonne nouvelle de la journée
L’avortement, Trump et des médailles
Les Crocs en forme de Legos se sont vendus à la vitesse de l'éclair
Rattrapage
Mode
Les Crocs en forme de Legos se sont vendus à la vitesse de l'éclair