Projet pilote passé par la CAQ

Les magasins seront autorisés à avoir des heures d'ouverture de 6h à 21h, tous les jours, à partir du 11 mars prochain, dans le cadre d'un projet pilote adopté par la CAQ.

Est-ce une bonne idée?

Écoutez Samuel Poulin, ministre délégué à l’Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, en discuter lundi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.