Politique provinciale
Projet pilote passé par la CAQ

Ouverts 6h à 21h: «Je pense que ça peut être bien pour les entreprises»

le 23 février 2026 14:26

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Ouverts 6h à 21h: «Je pense que ça peut être bien pour les entreprises»
Les commerces de détail non alimentaires pourront rester ouverts de 6 h à 21 h, du lundi au dimanche, dès le 11 mars. / Jacques Durocher/ Adobe Stock

Les magasins seront autorisés à avoir des heures d'ouverture de 6h à 21h, tous les jours, à partir du 11 mars prochain, dans le cadre d'un projet pilote adopté par la CAQ. 

Est-ce une bonne idée?

Écoutez Samuel Poulin, ministre délégué à l’Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, en discuter lundi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez. 

«Moi, je suis un gars de libre marché, de libre entreprise. On a aboli le prix plancher sur l'essence. J'ai un projet de loi présentement sur l'allègement réglementaire des PME, et on est un des seuls endroits, en Amérique du Nord, à légiférer encore sur les heures d'ouverture. Je pense que de le permettre de façon optionnelle, ça peut être bien pour l'entreprise et pour notre économie locale également.»

Samuel Poulin

