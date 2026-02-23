Projet pilote passé par la CAQ

Les magasins seront autorisés à avoir des heures d'ouverture de 6h à 21h, tous les jours, à partir du 11 mars prochain, dans le cadre d'un projet pilote adopté par la CAQ.
Est-ce une bonne idée?
Écoutez Samuel Poulin, ministre délégué à l’Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, en discuter lundi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Moi, je suis un gars de libre marché, de libre entreprise. On a aboli le prix plancher sur l'essence. J'ai un projet de loi présentement sur l'allègement réglementaire des PME, et on est un des seuls endroits, en Amérique du Nord, à légiférer encore sur les heures d'ouverture. Je pense que de le permettre de façon optionnelle, ça peut être bien pour l'entreprise et pour notre économie locale également.»