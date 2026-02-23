6 millions d'Ukrainiens ont fui leur pays

L'invasion russe entre dans sa quatrième année avec un constat d'horreur: on approche 2 millions de morts, de disparus et de blessés entre les deux pays.
Alors que 6 millions d'Ukrainiens ont quitté le pays et que la Russie perd jusqu'à 35 000 soldats par mois, le conflit s'enlise.
Écoutez Joseph Roche, journaliste indépendant installé en Ukraine, faire le point lundi à La commission avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
Malgré l'effritement du moral civil face à la fin de l'aide américaine, l'armée ukrainienne résiste grâce à ses drones et des gains territoriaux à Zaporijia, tandis que Vladimir Poutine militarise radicalement l'économie russe.
«Pour l'instant, pour [Vladimir Poutine], le coût de la guerre est moins important que le coût de la paix. Parce que, aussi, arrêter la guerre, c'est aussi un peu laver son linge sale en famille et faire les comptes.»
Autres sujets abordés :
- L'efficacité de l'industrie des drones ukrainiens;
- La libération de 500 km² de territoire à Zaporijia;
- L'impact de l'arrêt de l'aide financière américaine sur le moral des civils.