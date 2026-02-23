 Aller au contenu
Politique internationale
6 millions d'Ukrainiens ont fui leur pays

Ukraine-Russie: 4 ans de guerre et une impasse sanglante

le 23 février 2026 13:56

Avec

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Ukraine-Russie: 4 ans de guerre et une impasse sanglante
Des projecteurs éclairent les tombes des soldats tombés au combat alors que la population allume des chandelles à la veille du quatrième anniversaire de l'invasion à grande échelle de Lviv, en Ukraine, le lundi 23 février 2026. / (AP Photo/Mykola Tys)

L'invasion russe entre dans sa quatrième année avec un constat d'horreur: on approche 2 millions de morts, de disparus et de blessés entre les deux pays.

Alors que 6 millions d'Ukrainiens ont quitté le pays et que la Russie perd jusqu'à 35 000 soldats par mois, le conflit s'enlise.

Écoutez Joseph Roche, journaliste indépendant installé en Ukraine, faire le point lundi à La commission avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez. 

Malgré l'effritement du moral civil face à la fin de l'aide américaine, l'armée ukrainienne résiste grâce à ses drones et des gains territoriaux à Zaporijia, tandis que Vladimir Poutine militarise radicalement l'économie russe.

«Pour l'instant, pour [Vladimir Poutine], le coût de la guerre est moins important que le coût de la paix. Parce que, aussi, arrêter la guerre, c'est aussi un peu laver son linge sale en famille et faire les comptes.»

Joseph Roche- journaliste installé à Kiev, en Ukraine

Autres sujets abordés :

  • L'efficacité de l'industrie des drones ukrainiens;
  • La libération de 500 km² de territoire à Zaporijia;
  • L'impact de l'arrêt de l'aide financière américaine sur le moral des civils.

