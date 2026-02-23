Productivité des employés

Sur la route ou en télétravail, est-il acceptable qu'un employeur surveille ses employés en temps réel?

De plus en plus, l'usage de capteurs de chaleur ou de GPS au travail soulève des enjeux juridiques majeurs.

Selon Me Marc Boudreau, avocat en droit du travail, tout monitorage doit reposer sur un motif légitime respectant la vie privée.

Écoutez Me Marc Boudreau faire le point, lundi, à La commission avec Natahlie Normadeau et Luc Ferrandez.