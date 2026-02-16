Des centaines de milliers de tests médicaux sont perdus dans le système de santé québécois.

La Presse rapporte que des résultats de prises de sang ou des échantillons d’urine ou de selles ne se rendent pas aux médecins et infirmières spécialisées qui les ont commandés.

Par exemple, au groupe de médecine familiale Saint-Louis-du-Parc à Montréal, 744 rapports de laboratoire ne sont jamais parvenus aux personnes responsables entre mai 2024 et novembre 2025.

Ultimement, ce sont les patients qui paient le prix de ces problèmes créés par le nouveau Système d’information de laboratoire provincial de Santé Québec.

Écoutez la réaction Vincent Marissal, député de Rosemont qui a longtemps été critique en matière de santé pour Québec solidaire, au micro de Patrick Lagacé, lundi.