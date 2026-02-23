Nouvelles en rafales

 Aller au contenu
Politique provinciale
Luc Provençal estime que les Montréalais ont influencé le tracé du 3e lien

le 23 février 2026 14:00

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Luc Provençal, député de la Beauce, accuse les Montréalais d'avoir influencé le corridor du projet de troisième lien. 

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, lundi, à l'émission La commission.

