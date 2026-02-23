Chiffres surprenants

Dans un texte publié dans le Journal de Montréal, le chroniqueur Michel Girard révèle des chiffres étonnants sur le pourcentage d'impôts payés par les ménages québécois.

Entre autres, les statistiques rendues disponibles par le ministère des Finances dévoilent que 72% des impôts totaux payés au Québec sont assumés par 12,8% de la population.

Autre fait intéressant: 40% de la population québécoise ne paie actuellement pas d'impôt.

