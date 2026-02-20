 Aller au contenu
Politique provinciale
Le ministre de la Justice y renonce

L'avortement dans la constitution: «C'était un grand danger pour les femmes»

le 20 février 2026

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Christine Labrie, députée de Québec solidaire / La Presse Canadienne

La décision du ministre de la Justice de ne pas inclure le droit à l'avortement dans son projet de constitution est accueillie avec soulagement par plusieurs femmes et groupes militants.

C'est le cas notamment de Christine Labrie, députée solidaire de Sherbrooke.

Écoutez sa réaction à l'émission La commission, vendredi.

«C'était la seule chose à faire, il n'y avait aucune reformulation possible de cet article-là. Le problème, c'était d'inscrire ça dans une loi. Peu importe les mots que le ministre aurait pu choisir, c'était une erreur, c'était même un grand danger pour les femmes. C'est ce que tout le monde est venu dire dans les derniers mois. Donc, on se réjouit, mais en même temps, ça reste décevant de voir que ça a pris presque six mois de mobilisation pour lui faire comprendre qu'il avait tort.»

Christine Labrie

