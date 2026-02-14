«Veux-tu être mon 3e lien?», ou encore «Il faut savoir que SAAQclic entre toi et moi» sont des phrases pour la Saint-Valentin communiqués sur les réseaux sociaux par Québec solidaire.

Comment faire de la bonne communication politique à coup de «valentins»?

Écoutez le chroniqueur aux réseaux sociaux Frédéric Labelle analyser le tout à l'émission Signé Lévesque.

Autres sujtes abordés