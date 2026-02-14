«Veux-tu être mon 3e lien?», ou encore «Il faut savoir que SAAQclic entre toi et moi» sont des phrases pour la Saint-Valentin communiqués sur les réseaux sociaux par Québec solidaire.
Comment faire de la bonne communication politique à coup de «valentins»?
Écoutez le chroniqueur aux réseaux sociaux Frédéric Labelle analyser le tout à l'émission Signé Lévesque.
Autres sujtes abordés
- Un vigneron français a appelé sa cuvée «for sure» en référence à des paroles devenues virales du président Macron, qui lui a même rendu visite!