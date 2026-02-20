Mort d'un enfant de quatre ans

Un petit garçon de quatre ans a perdu la vie le 4 avril dernier, alors qu'il se trouvait légalement au volant d'une motoneige.

Le coroner qui s'est penché sur ce triste cas a recommandé au ministère des Transports de déployer une campagne de sensibilisation destinée aux propriétaires de véhicules hors route et aux parents sur les risques associés à la conduite par des enfants de moins de seize ans.

Écoutez Julien Cabana chroniqueur en chasse, pêche et plein air, discuter de cette recommandation, vendredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.