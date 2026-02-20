L'ancien du CH est à Milan

Invité par la Fédération internationale de hockey, dirigée par le Québécois Luc Tardif, Serge Savard était aux premières loges du match Canada-Finlande, vendredi, aux Jeux de Milan.
Le « Sénateur », qui est un habitué des compétitions internationales, notamment la Série du siècle de 1972 et Coupe Canada 1976 où il faisait partie de l'alignement du Canada, revient sur son expérience lors de ce match pour le moins enlevant.
Écoutez l'ancien capitaine et directeur général des Canadiens de Montréal, Serge Savard, partager son expérience comme spectateur à Milan.
«Si tu demandes à Serge Savard quelle est la meilleure équipe de tous les temps, moi, je vais te répondre Équipe Canada 76. C’était une autre époque. On avait des gars comme Bobby Orr, qui a peut-être été l'un des meilleurs de tous les temps à mes yeux. Ensuite, il y a eu le "Big Three" et Guy Lafleur. C’est dur à battre. Ils menaient par dix, seize ou dix-huit points vers la fin. L'équipe d'aujourd'hui est aussi une équipe extraordinaire. Celle de Mario Lemieux en 87 en est une autre. Si tu réunis un panel de dix personnes pour demander qui est le meilleur joueur de tous les temps, tu vas probablement obtenir dix réponses différentes.»