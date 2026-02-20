L'ancien du CH est à Milan

Invité par la Fédération internationale de hockey, dirigée par le Québécois Luc Tardif, Serge Savard était aux premières loges du match Canada-Finlande, vendredi, aux Jeux de Milan.

Le « Sénateur », qui est un habitué des compétitions internationales, notamment la Série du siècle de 1972 et Coupe Canada 1976 où il faisait partie de l'alignement du Canada, revient sur son expérience lors de ce match pour le moins enlevant.

Écoutez l'ancien capitaine et directeur général des Canadiens de Montréal, Serge Savard, partager son expérience comme spectateur à Milan.