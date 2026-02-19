Le CF, à Montréal pour y rester?

Pendant que le CF Montréal peaufine sa préparation en Floride avant son match d'ouverture à San Diego, le nouveau directeur principal du recrutement et de la méthodologie sportive, Luca Saputo, affiche un optimisme marqué.

En entrevue aux Amateurs de sports, jeudi, il souligne une transformation majeure de l'ambiance au sein du vestiaire, notant que les joueurs forment désormais un groupe soudé, bien au-delà du terrain.

Cette cohésion, illustrée par de petits gestes comme le fait de manger tous ensemble sur une seule grande tablée, contraste avec l'an dernier et laisse présager une combativité accrue pour la saison 2025.

Écoutez l'intégrale de l'entrevue de Luca Saputo avec Mario Langlois jeudi soir.