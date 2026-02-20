Une partie des tarifs américains déclarée illégale

La Cour suprême américaine a déclaré illégal une partie des tarifs imposés par le président Donald Trump, une décision qui provoque un séisme politique aux États-Unis.
Écoutez Jean Marc Léger, président de la firme de sondage Léger 360, se pencher sur le sujet, vendredi, au micro de Philippe Cantin.
«Comme on dit, c'était une mauvaise journée au bureau. Non seulement la Cour suprême s'est opposée à lui, mais en même temps, le produit intérieur brut a chuté et l'inflation a augmenté, mais il y a un phénomène important à saisir aux États-Unis, c'est que la Cour suprême peut parler, mais n'a pas d'officier pour faire appliquer sa décision. Ça fait que Donald Trump va essayer de contourner ça de toutes les manières possibles. Le seul organisme qui peut le freiner, c'est le Congrès.»