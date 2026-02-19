Nouvelle création de Donald Trump

La première réunion du Conseil de paix de Donald Trump se déroule jeudi à Washington.

L'instance a été créée par le président américain pour aider à la reconstruction de Gaza.

Un total de 59 pays qui étaient représentés, soit par des pays déjà membres, soit par des États observateurs.

La plupart des pays européens ont boycotté ce Conseil de paix.

Plusieurs y voient une tentative de concurrencer les Nations unies et affaiblir les règles du droit international.

Écoutez Sonia Dridi, journaliste correspondante à Washington, faire le tour de la question, jeudi, à La commission.