Pour ou contre

Porter des boutons de manchettes, est-ce acceptable? C'est la question à laquelle s'attarde un article du journal Le Monde.
Écoutez Guillaume Lavoie, chroniqueur de politique américaine et grand adepte des boutons de manchette, se pencher sur la question mercredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Moi, j'en porte tous les jours. Les miens valent quelques dollars au maximum et il faut qu'il y ait un clin d'œil sur la ville où je me trouve ou les gens que je rencontre, l'entreprise devant qui je présente, ou la météo d'or ou quelque chose comme ça. Et c'est ça qui est qui rend la chose intéressante.»