Cause environ 4300 décès par année au Québec

La mauvaise qualité de l'air causerait la mort prématurée d'environ 4300 personnes par années au Québec, une réalité alarmante alors que la capitale nationale est l’hôte d’un important colloque sur la pollution de l’air.
À la situation québécoise s’ajoutent les décisions de Trump en faveur du charbon, ce qui risque de toucher notre qualité de l’air.
Écoutez Johanne Elsener, Porte-parole pour l’Association québécoise des médecins pour l’environnement (AQME), aborder le sujet, mercredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«C'est un enjeu sanitaire majeur. Ce sont des chiffres de Santé Canada, donc ce sont des chiffres qui sont vraiment vérifiés et crédibles. Puis, pour vous donner une ampleur, si vous voulez, du nombre de décès, c'est à peu près le même nombre de décès qu'on a eu en 2021 causés par la COVID.»