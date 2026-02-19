Plan d'action d'Hydro-Québec

L'analyste du secteur de l'énergie, Jean-François Blain, tire la sonnette d'alarme concernant le vaste plan d'action 2035 d'Hydro-Québec.

Selon ses analyses, les prévisions de croissance des ventes de la société d'État sont largement surestimées, ce qui pourrait forcer Hydro-Québec à imposer des hausses de tarifs bien plus importantes que celles déjà annoncées pour combler ses revenus.

Écoutez l'analyste du secteur de l’énergie Jean-François Blain décortiquer le plan d'action 2035 d'Hydro-Québec à La commission jeudi.