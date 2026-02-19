 Aller au contenu
Économie
Plan d'action d'Hydro-Québec

«Les tarifs ne seront pas suffisants pour générer les revenus attendus»

La commission

le 19 février 2026 14:45

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
L'analyste du secteur de l'énergie, Jean-François Blain, tire la sonnette d'alarme concernant le vaste plan d'action 2035 d'Hydro-Québec. / La Presse Canadienne

L'analyste du secteur de l'énergie, Jean-François Blain, tire la sonnette d'alarme concernant le vaste plan d'action 2035 d'Hydro-Québec.

Selon ses analyses, les prévisions de croissance des ventes de la société d'État sont largement surestimées, ce qui pourrait forcer Hydro-Québec à imposer des hausses de tarifs bien plus importantes que celles déjà annoncées pour combler ses revenus.

Écoutez l'analyste du secteur de l’énergie Jean-François Blain décortiquer le plan d'action 2035 d'Hydro-Québec à La commission jeudi.

