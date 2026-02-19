 Aller au contenu
Politique
Tous derrière l'unifolié?

L'impact de la fièvre des Jeux de Milan sur notre sentiment patriotique

par 98.5

0:00
7:12

Entendu dans

La commission

le 19 février 2026 12:15

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
L'impact de la fièvre des Jeux de Milan sur notre sentiment patriotique
La commission / Cogeco Média

En ce jeudi marqué par la finale opposant les Canadiennes aux Américaines en hockey féminin aux Jeux de Milan, Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez discutent de l'impact des performances sportives sur le sentiment patriotique.

Entre les succès du Canada et les exploits inattendus du Japon en patinage artistique, ils s'interrogent: se sent-on plus canadien durant les JO?

Le débat s'élargit ensuite aux réalités financières du sport amateur, soulignant le gouffre entre les investissements par personne de la Norvège (100 $) et du Canada (8 $).

Écoutez les sujets qui retiennent l'attention de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, jeudi, en début de La commission.

