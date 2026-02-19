Tous derrière l'unifolié?

En ce jeudi marqué par la finale opposant les Canadiennes aux Américaines en hockey féminin aux Jeux de Milan, Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez discutent de l'impact des performances sportives sur le sentiment patriotique.

Entre les succès du Canada et les exploits inattendus du Japon en patinage artistique, ils s'interrogent: se sent-on plus canadien durant les JO?

Le débat s'élargit ensuite aux réalités financières du sport amateur, soulignant le gouffre entre les investissements par personne de la Norvège (100 $) et du Canada (8 $).

Écoutez les sujets qui retiennent l'attention de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, jeudi, en début de La commission.