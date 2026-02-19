Laïcité ou exclusion?

Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez réagissent vivement au témoignage d'Aïcha Kane, une mère de famille interdite de faire du bénévolat à l'école de ses enfants parce qu'elle porte le voile.

Si la loi 21 encadre la laïcité pour les postes en position d'autorité, les animateurs dénoncent une interprétation abusive qui exclut désormais des citoyens engagés de l'espace public.

Devant une messagerie texte enflammée, le duo défend les libertés individuelles et le «vivre-ensemble», rappelant que la laïcité ne devrait pas servir de prétexte à l'exclusion sociale ou à l'immaturité démocratique.

Écoutez la discussion à ce sujet entre les commissaires Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, jeudi après-midi.