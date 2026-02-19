Négociations avec la FMSQ

Alors que la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) revoit ses exigences salariales à la baisse, passant de 17% à 14,5%, le député Vincent Marissal salue ce geste tout en rappelant les revenus records de certains praticiens.

Au-delà des chiffres, le débat soulève l'urgence de l'accès aux soins: avec 135 salles d'opération fermées faute de personnel technique et infirmier, Marissal et les commissaires remettent en doute la pertinence de n'augmenter que les salaires sans garantir que les plateaux techniques tournent à pleine capacité.

Un dossier brûlant qui touche au cœur de l'efficacité du réseau public.

Écoutez Vincent Marissal, député indépendant de Rosemont, commenter sur les négociations, à La commission jeudi, avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.