Rapport de la commission Gallant

Le rapport Galland, déposé aujourd'hui, blâme la direction de la SAAQ pour la gestion du programme CASA jugé trop ambitieux.
Écoutez le journaliste de Cogeco nouvelle, Louis Lacroix, brosser le portrait de la situation, lundi, au micro de Philippe Cantin.
«C'était un trop gros programme pour être mis de l'avant trop rapidement. Il dit par la suite que l'un des facteurs importants, c'est la volonté des têtes dirigeantes de la SAAQ de le mener à terme avec son ampleur initiale, sans égard aux hausses de coûts et aux prolongations d'échéancier. Et le problème, c'est que quand on dépassait les coûts, il fallait avertir le gouvernement. Et ça, pour eux, c'était un frein. Alors, on a sciemment caché de l'information aux élus, au gouvernement en place.»