Entrevue non diffusée

L'administration Trump aurait exercé des pressions sur le réseau CBS pour censurer une entrevue de Stephen Colbert avec le candidat démocrate texan James Talarico.

Écoutez le chroniqueur Frédéric Gagnon aborder le tout, mercredi après-midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Selon lui, cette tentative de contrôle illustre une forme d'autocensure médiatique par crainte de représailles de la part de la Commission fédérale des communications (FCC) sous l'ère Trump.

Cette situation soulève des inquiétudes quant à la liberté de presse aux États-Unis, un principe pourtant sacro-saint.

Il souligne que cette attitude rappelle des régimes autoritaires où la peur des conséquences pousse les acteurs de la société civile à restreindre leurs propres propos.