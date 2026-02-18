 Aller au contenu
Politique internationale
Entrevue non diffusée

James Talarico: la Maison-Blanche tente-t-elle de museler Stephen Colbert?

par 98.5

0:00
11:53

Entendu dans

La commission

le 18 février 2026 13:42

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau

et autres

James Talarico: la Maison-Blanche tente-t-elle de museler Stephen Colbert?
Frédérick Gagnon / Cogeco Média

L'administration Trump aurait exercé des pressions sur le réseau CBS pour censurer une entrevue de Stephen Colbert avec le candidat démocrate texan James Talarico.

Écoutez le chroniqueur Frédéric Gagnon aborder le tout, mercredi après-midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Selon lui, cette tentative de contrôle illustre une forme d'autocensure médiatique par crainte de représailles de la part de la Commission fédérale des communications (FCC) sous l'ère Trump.

Cette situation soulève des inquiétudes quant à la liberté de presse aux États-Unis, un principe pourtant sacro-saint.

Il souligne que cette attitude rappelle des régimes autoritaires où la peur des conséquences pousse les acteurs de la société civile à restreindre leurs propres propos.

