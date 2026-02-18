Décision du tribunal des droits de la personne

Un salon de coiffure est condamné à payer 500 $ à une personne non binaire, puisque l'entreprise, qui n'offre que des coupe spécialisée homme ou femme, est accusée du manque d'options discriminatoire, selon le Tribunal des droits de la personne.

