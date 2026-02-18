Décision du tribunal des droits de la personne

Un salon de coiffure est condamné à payer 500 $ à une personne non binaire, puisque l'entreprise, qui n'offre que des coupe spécialisée homme ou femme, est accusée du manque d'options discriminatoire, selon le Tribunal des droits de la personne.
Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez en discuter, mercredi, lors d'une discussion à l'émission La commission.
«Ce n’est pas de l'intolérance qu'il n'y ait pas de coupe de cheveux non binaires. Ça n'existe, pas une coupe de cheveux non binaire. Les coupes de cheveux, il y en a des longues, des petites, des frisées, il y a des femmes qui ont des cheveux très courts. Mais ce que le gars voulait, c'était semer le trouble.»