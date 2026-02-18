Après avoir attendu trois mois son premier chèque de pension du gouvernement fédéral, Sylvie Deraps, résidente de Gaspé, a dû multiplier les appels et les démarches pour obtenir son dû.

Malgré une douzaine d'appels d'une heure chacun, elle s'est butée à des délais administratifs causés par des coupes de postes, des retards de dossiers et des problèmes techniques liés à un nouveau logiciel.

Écoutez Sylvie Deraps aborder le tout, mercredi après-midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Face à l'inertie de Service Canada, Mme Deraps a finalement dû solliciter l'aide du bureau de son député fédéral pour débloquer sa situation.

Elle s'inquiète particulièrement pour les personnes n'ayant pas les capacités ou le temps de mener un tel combat pour recevoir leur pension.