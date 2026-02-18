Un spectacle son et lumière époustouflant

La journée de mercredi s’annonce chargée à Milan pour les athlètes québécois, particulièrement en patinage de vitesse courte piste où William Dandjinou et Steven Dubois visent le podium au 500 m.

Si la récolte de médailles pourrait s’accentuer, le contraste est frappant quant aux récompenses financières: avec une prime de 20 000 $ imposable pour l'or, le Canada fait figure de parent pauvre face à Singapour (1 M$) ou l'Italie (290 000 $).

Parallèlement, Philippe Bonneville nous fait découvrir la vasque olympique installée à l'Arc de la Paix, où un spectacle son et lumière quotidien attire des milliers de spectateurs en hommage au génie de Léonard de Vinci

