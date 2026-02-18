Le «sixième sens» essentiel des athlètes

Le vulgarisateur scientifique Martin Carli lève le voile sur la physique extrême derrière les épreuves de ski acrobatique et de hockey.

Saviez-vous que les rampes de «Big Air» s'élèvent à plus de 40 mètres, soit l'équivalent d'un immeuble de 16 étages?

Pour survivre à une telle chute, les athlètes comptent sur l'inclinaison de la pente à 40 degrés, qui permet d'absorber l'énergie cinétique sans détruire leurs articulations.

Martin Carli explique également comment la proprioception, ce sens interne de la position du corps, permet aux skieurs de réussir des vrilles complexes sans perdre leurs repères dans les airs.

Écoutez Martin Carli, docteur en science neurologique et co-animateur de Génial! à Télé-Québec, expliquer le tout mercredi à Lagacé le matin.