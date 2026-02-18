Drame à Mirabel

Un violent accident frontal sur l'autoroute 50, à la hauteur de Mirabel, a coûté la vie à un trentenaire et laissé deux personnes dans un état critique tard mardi soir.

Ce drame, survenu presque au même endroit qu'une collision mortelle en décembre dernier, relance le débat sur la dangerosité de cet axe routier.

Bernard Bigras-Denis, maire de Lachute, dénonce l'inaction de Québec malgré les promesses de sécurisation.

Il réclame d'urgence des mesures temporaires, comme l'installation de glissières de béton et une interdiction de dépassement, pour freiner ce qu'il qualifie de «drame humain» mensuel.

Écoutez Bernard Bigras-Denis, maire de Lachute, rappeler les faits à ce sujet, mercredi au micro de Patrick Lagacé.