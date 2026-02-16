Trahison, humour et gestion du stress...

Fraîchement évincés de la maison de Big Brother Célébrités, William Cloutier et Pascale Marineau ont rendu visite à l'équipe du Québec maintenant.

Malgré les trahisons inhérentes au jeu, le duo affiche une sérénité remarquable. Ils affirment avoir quitté juste à temps pour préserver leur santé mentale.

Les deux reviennent sur leur alliance indéfectible, véritable pilier psychologique durant l'aventure, et sur leur volonté de «faire bouger la maison» dès le début.

Écoutez les deux plus récents évincés de la populaire émission tout raconter à Catherine Beauchamp et Philippe Cantin, lundi, au Québec maintenant.