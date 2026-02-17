 Aller au contenu
Société
Sommes-nous paresseux au Québec?

«Les personnes ne se définissent plus que par leur travail» -Nicolas Duvernois

par 98.5

0:00
20:19

Entendu dans

La commission

le 17 février 2026 13:30

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau

et autres

«Les personnes ne se définissent plus que par leur travail» -Nicolas Duvernois
Nicolas Duvernois / Cogeco Média

Inspirés par une célèbre déclaration de Lucien Bouchard, les Commissaires explorent si les Québécois ont perdu le goût de l’effort.

L'entrepreneur Nicolas Duvernois réfute l'idée d'une paresse généralisée, soulignant plutôt une redéfinition du succès où le travail n'est plus l'unique pilier identitaire.

Il pointe également une équation économique brisée: des salaires qui ne permettent plus d'accéder à la propriété malgré des efforts soutenus.

Le débat, enrichi par des témoignages d'auditeurs effectuant jusqu'à 70 heures par semaine, conclut que la société valorise désormais davantage l'efficacité et l'équilibre vie-travail que le labeur pur.

Écoutez l'entrepreneur et chroniqueur Nicolas Duvernois donner son avis à ce sujet, mardi à La commission

