Sommes-nous paresseux au Québec?

Inspirés par une célèbre déclaration de Lucien Bouchard, les Commissaires explorent si les Québécois ont perdu le goût de l’effort.

L'entrepreneur Nicolas Duvernois réfute l'idée d'une paresse généralisée, soulignant plutôt une redéfinition du succès où le travail n'est plus l'unique pilier identitaire.

Il pointe également une équation économique brisée: des salaires qui ne permettent plus d'accéder à la propriété malgré des efforts soutenus.

Le débat, enrichi par des témoignages d'auditeurs effectuant jusqu'à 70 heures par semaine, conclut que la société valorise désormais davantage l'efficacité et l'équilibre vie-travail que le labeur pur.

Écoutez l'entrepreneur et chroniqueur Nicolas Duvernois donner son avis à ce sujet, mardi à La commission.