Le Canada a sa deuxième médaille d'or.
La Canadienne Megan Oldham a remporté l'or à la compétition de grand saut en ski acrobatique, lundi, aux Jeux de Milan.
Écoutez Meeker Guerrier résumer l'action en compagnie de Philippe Cantin et Catherine Beauchamp.
Les autres sujets discutés
- Jeux de Milan: les Canadiennes affrontent les Suissesses au hockey;
- Jeux de Milan: les matchs éliminatoires commencent mardi dans le tournoi de hockey masculin;
- Félix Auger-Aliassime et Victoria Mboko perdent en finale de leurs tournois respectifs, dimanche.