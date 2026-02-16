Entre règlement et réalité

Les Jeux de Milan, comme tous les précédents, doivent officiellement d'appliquer le principe de neutralité politique. Mais en pratique, c'est autre chose...
Écoutez Biz souligner quelques exemples du passé ou actuels au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- La neutralité politique imposée par le CIO face à la réalité;
- Le casque du lugeur ukrainien en février 2026;
- Et merde pour...!:
- Le geste emblématique à Mexico en 1968;
- Biz évoque aussi les tensions autour du hijab, la laïcité en France, et la trêve olympique, notamment depuis Sotchi 2014.