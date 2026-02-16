Rapport de la Commisson Gallant

La SAAQ a menti pendant plusieurs années au gouvernement du Québec concernant le coût réel du projet SAAQclic, selon le rapport final de la commission Gallant, dévoilé lundi.
«Le constat du commissaire qui dit que le gouvernement n'a pas été informé comme il l'aurait dû l'être, et que c'est la SAAQ qui a menti moi, c'est la première fois que j'entends ça. Un commissaire qui dit qu'une société d'État a menti au gouvernement, c'est gros.»