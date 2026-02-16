 Aller au contenu
Société
Rapport de la Commisson Gallant

«Qu'une société d'État ait menti au gouvernement, c'est gros»

La commission

le 16 février 2026 15:09

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau / Cogeco Média

La SAAQ a menti pendant plusieurs années au gouvernement du Québec concernant le coût réel du projet SAAQclic, selon le rapport final de la commission Gallant, dévoilé lundi.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez discuter de ce document faisant plus de 800 pages, à La commission.

«Le constat du commissaire qui dit que le gouvernement n'a pas été informé comme il l'aurait dû l'être, et que c'est la SAAQ qui a menti moi, c'est la première fois que j'entends ça. Un commissaire qui dit qu'une société d'État a menti au gouvernement, c'est gros.»

Nathalie Normandeau

