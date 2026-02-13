Écoutez le journaliste Philippe Bonneville, présent en Italie, résumer la journée des représentants canadiens aux Jeux de Milan, et notamment, les athlètes du match de hockey masculin Canada-Suisse.
Les sujets discutés :
- Une ambiance du tonnerre pour le match de hockey masculin Canada-Suisse;
- Pas moins de 80 % de la foule appuyait la Suisse;
- Le Canada a gagné le match 5-1;
- Peu de ferveur olympique à Milan, notamment en raison de l'éloignement des sites de compétition;
- La sécurité est très discrète à Milan comparativement à celle très visible à Paris en 2024;
- On note la présence de la GRC avec la délégation canadienne
- On discute des épreuves à venir, dont la finale des bosses en duel avec Mikaël Kingsbury et Laurent Dubreuil, en patinage de vitesse.