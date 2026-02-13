 Aller au contenu
Jeux de Milan
Peu de ferveur olympique à Milan

par 98.5 Sports

0:00
11:13

le 13 février 2026 17:49

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Philippe Bonneville
Philippe Bonneville

Peu de ferveur olympique à Milan
Philippe Bonneville / Cogeco Média

Écoutez le journaliste Philippe Bonneville, présent en Italie, résumer la journée des représentants canadiens aux Jeux de Milan, et notamment, les athlètes du match de hockey masculin Canada-Suisse.

Les sujets discutés :

  • Une ambiance du tonnerre pour le match de hockey masculin Canada-Suisse;
  • Pas moins de 80 % de la foule appuyait la Suisse;
  • Le Canada a gagné le match 5-1;
  • Peu de ferveur olympique à Milan, notamment en raison de l'éloignement des sites de compétition;
  • La sécurité est très discrète à Milan comparativement à celle très visible à Paris en 2024;
  • On note la présence de la GRC avec la délégation canadienne
  • On discute des épreuves à venir, dont la finale des bosses en duel avec Mikaël Kingsbury et Laurent Dubreuil, en patinage de vitesse.

