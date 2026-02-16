Sa pièce utilisée par une Estonienne à Milan

La pièce Criminal Tango, tirée de l’album Taste of Light, de la violoniste et compositrice Nathalie Bonin, originaire de Montréal, a été sélectionnée par la patineuse artistique estonienne Niina Petrokina pour accompagner son programme court de compétition aux Jeux de Milan.
Écoutez l'artiste québécoise Nathalie Bonin, aujourd’hui établie à Los Angeles, en discuter lundi au micro de Catherine Beauchamp.
«Je l'ai appris par une collègue qui est une compositrice qui fait beaucoup de pièces pour le patinage artistique. Et elle a reconnu ma pièce. J'en revenais pas. Puis là, je contacte la patineuse sur Instagram et elle me dit que son chorégraphe est canadien. Donc, on a eu un bel échange et c'était une belle surprise.»