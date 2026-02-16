Sa pièce utilisée par une Estonienne à Milan

La pièce Criminal Tango, tirée de l’album Taste of Light, de la violoniste et compositrice Nathalie Bonin, originaire de Montréal, a été sélectionnée par la patineuse artistique estonienne Niina Petrokina pour accompagner son programme court de compétition aux Jeux de Milan.

Écoutez l'artiste québécoise Nathalie Bonin, aujourd’hui établie à Los Angeles, en discuter lundi au micro de Catherine Beauchamp.