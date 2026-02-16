 Aller au contenu
Arts et spectacles
Sa pièce utilisée par une Estonienne à Milan

Son oeuvre aux Jeux: «J'en revenais pas, c'était vraiment une belle surprise!»

par 98.5

0:00
6:52

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 16 février 2026 15:41

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
Son oeuvre aux Jeux: «J'en revenais pas, c'était vraiment une belle surprise!»
La chronique culturelle de Catherine Beauchamp / Cogeco Média

La pièce Criminal Tango, tirée de l’album Taste of Light, de la violoniste et compositrice Nathalie Bonin, originaire de Montréal, a été sélectionnée par la patineuse artistique estonienne Niina Petrokina pour accompagner son programme court de compétition aux Jeux de Milan. 

Écoutez l'artiste québécoise Nathalie Bonin, aujourd’hui établie à Los Angeles, en discuter lundi au micro de Catherine Beauchamp.

«Je l'ai appris par une collègue qui est une compositrice qui fait beaucoup de pièces pour le patinage artistique. Et elle a reconnu ma pièce. J'en revenais pas. Puis là, je contacte la patineuse sur Instagram et elle me dit que son chorégraphe est canadien. Donc, on a eu un bel échange et c'était une belle surprise.»

Nathalie Bonin

Vous aimerez aussi

Big Brother Célébrités: William Cloutier et Pascale Marineau se confient
Le Québec maintenant
Big Brother Célébrités: William Cloutier et Pascale Marineau se confient
0:00
9:50
Seulement une vingtaine de célébrités dans le club sélect des EGOT
Signé Lévesque
Seulement une vingtaine de célébrités dans le club sélect des EGOT
0:00
3:40

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
«Éviter le gaspillage alimentaire, ça permet à tout le monde d'économiser»
Rattrapage
Elle révolutionne le panier d'épicerie
«Éviter le gaspillage alimentaire, ça permet à tout le monde d'économiser»
L'IA pourrait remplacer des pans entiers de l'économie
Rattrapage
Période de volatilité boursière
L'IA pourrait remplacer des pans entiers de l'économie
Jeux de Milan: le Québec brille sur les pistes... et en affaires
Rattrapage
Des succès de chez nous en Italie
Jeux de Milan: le Québec brille sur les pistes... et en affaires
Les Canadiens veulent la marque Carney
Rattrapage
Scrutin national?
Les Canadiens veulent la marque Carney
Rapport de la commission Gallant: «Tout le monde est sur la défensive»
Rattrapage
Chronique politique
Rapport de la commission Gallant: «Tout le monde est sur la défensive»
L'enlèvement de Nancy Guthrie: 16 jours de mystère et d'inquiétude
Rattrapage
Le FBI analyse de nouveaux indices
L'enlèvement de Nancy Guthrie: 16 jours de mystère et d'inquiétude
Big Brother Célébrités: William Cloutier et Pascale Marineau se confient
Rattrapage
Trahison, humour et gestion du stress...
Big Brother Célébrités: William Cloutier et Pascale Marineau se confient
Les manifestations politiques durant les Jeux à travers l'histoire
Rattrapage
Entre règlement et réalité
Les manifestations politiques durant les Jeux à travers l'histoire
«C'est difficile de blâmer les politiciens parce qu'ils n'ont pas l'expertise»
Rattrapage
Rapport Gallant: la SAAQ blamée
«C'est difficile de blâmer les politiciens parce qu'ils n'ont pas l'expertise»
Médaille d'or pour Megan Oldham au grand saut
Rattrapage
Ski acrobatique
Médaille d'or pour Megan Oldham au grand saut
L'industrie militaire canadienne: vers la fin de la dépendance américaine?
Rattrapage
Ottawa veut créer 125 000 emplois
L'industrie militaire canadienne: vers la fin de la dépendance américaine?
«On a sciemment caché de l'information au gouvernement en place»
Rattrapage
Rapport de la commission Gallant
«On a sciemment caché de l'information au gouvernement en place»
Rick Duff prépare sa rentrée au National le 21 février
Rattrapage
Musique country
Rick Duff prépare sa rentrée au National le 21 février
Peu de ferveur olympique à Milan
Rattrapage
En raison de l'éloignement des sites
Peu de ferveur olympique à Milan