772 000$ en nourriture et en hôtel

Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez ont dévoilé des chiffres frappants concernant les frais de voyage du premier ministre Carney.

Selon le National Post, le montant total s'élève à 772 000$ depuis mars 2025.

Cette somme inclut plus de 472 000$ en hébergement et environ 300 000$ en frais de restauration pour 19 voyages à l'étranger.

Bien que l'opposition demande des comptes, les Commissaires nuancent en rappelant les contraintes logistiques liées au statut de chef d'État et l'importance de ces déplacements dans le contexte géopolitique et économique actuel.

