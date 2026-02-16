D’autres médailles pour le Canada?

Patinage de vitesse, ski acrobatique, hockey… Plusieurs athlètes canadiens sont en action lundi aux Jeux de Milan. Est-ce que le Canada pourra ajouter des médailles à sa récolte?

Quelles épreuves faut-il surveiller?

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque mettre la table pour la journée aux Jeux de Milan au micro de Patrick Lagacé, lundi.

D’ailleurs, c’est le skieur acrobatique Mikaël Kingsbury qui a procuré la première médaille d’or canadienne à ces Jeux d’hiver.

