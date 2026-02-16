 Aller au contenu
Un podium dédié à sa famille

«La passion m'a permis d'obtenir cette performance» -Laurent Dubreuil

Laurent Dubreuil, patineur de vitesse québécois, a remporté la médaille de bronze au 500 mètres longue piste lors des Jeux de Milan. / (AP Photo/Luca Bruno)

Après une saison de doutes et d'embûches, Laurent Dubreuil a fait vibrer le Québec en remportant le bronze au 500m longue piste lors des Jeux de Milan.

Le patineur de Lévis revient sur une année marquée par les blessures et la fin de sa domination en Coupe du monde.

À 33 ans, il livre un témoignage touchant sur les sacrifices nécessaires, la force que lui procure sa famille et ce «scénario rêvé» qui lui a permis de décrocher un record olympique temporaire.

Découvrez les coulisses d'une course historique et le secret derrière son geste symbolique pour la Saint-Valentin.

Écoutez l'entrevue avec Laurent Dubreuil, patineur de vitesse qui a remporté la médaille de bronze au 500 m des Jeux de Milan, lundi.  

